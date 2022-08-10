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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине зенитного комплекса "Гепард"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили поставленный Украине Германией зенитный комплекс "Гепард", заявили в Минобороны РФ в среду.

"В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард". Кроме того, в районе Краматорска Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Он также заявил об уничтожении семи складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Запорожской области.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское Донецкой народной республики", - добавил Конашенков.

Минобороны РФ заявило об уничтожении в Красногоровке (ДНР) склада с шестью тысячами артиллерийских снарядов и минометных мин.

"Высокоточными ударами ВКС России в населённом пункте Красногоровка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено семь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк, заявили в Минобороны РФ. Над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У".

"Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населённого пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населённого пункта Новоселье", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплекса, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

Хроника 24 февраля – 10 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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