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Новый вантовый мост через Шексну досрочно открыт в Череповце

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Открыто движение по новому вантовому мосту "Архангельский" через реку Шексну в створе Архангельской улицы города Череповца, передал корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии.

"Прежде всего, мы сформировали единое транспортное кольцо, соединив четыре крупнейших района города воедино. Завтра, 11 августа, по всему городу будет запущено круговое движение автомобильного и пассажирского транспорта. Второе, мы вывели транзит, который проходил по центру города, соединяя две федеральные трассы Вологда-Петербург и Вологда-Москва через Череповец (...) Расстояние от Череповца до Москвы, благодаря мосту, сокращено на 130 км. Третье, это, конечно, развитие самого города", - сказал на церемонии губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, в ближайшие 10 лет на левом берегу реки будет построено 1,5 млн кв. метров нового жилья и инфраструктурных объектов.

Протяженность моста составляет 1,132 км плюс 7 км Южного шоссе (подхода) к нему.

Строительство началось в 2019 году. Суммарно на него было выделено порядка 19,5 млрд рублей, в том числе 18,9 млрд рублей – финансирование из федерального бюджета, еще 505,3 млн рублей – из областного бюджета.

По информации пресс-службы областного правительства, примененные технологии и инженерные решения аналогичны тем, что были реализованы при строительстве Керченского моста.

Строительство "Архангельского" моста завершено раньше намеченных сроков – изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.

Череповец
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