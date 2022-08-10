Курская АЭС включила в сеть энергоблок №2, отключенный из-за неисправности на подстанции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два энергоблока Курской АЭС в настоящее время находятся в работе, сообщила пресс-служба атомной станции в среду.

"На Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 августа из-за неисправности на подстанции "Южная" 330 кВ действием автоматики был остановлен энергоблок №2 Курской АЭС".

Когда именно энергоблок был подключен к сети, предприятие не уточняет.

С 31 мая 2022 года по настоящее время энергоблок №4 Курской АЭС находится в плановом ремонте. Энергоблок №1 действует в режиме эксплуатации без генерации.

С начала текущего года Курская АЭС выработала свыше 12,5 млрд кВт.ч электроэнергии, что превышает плановое задание на 132,5 млн кВт.ч.

Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.