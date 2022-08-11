Росавтодор констатирует снижение смертности на дорогах на 10%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава Росавтодора Роман Новиков заявил о снижении на 10% смертности на российских дорогах в прошедшем полугодии относительно такого же периода прошлого года.

"Важный показатель для нас - это (показатели работы по - ИФ) снижению смертности на дорогах. И на сегодняшний день темпы этой работы показывают, что она у нас получается", - сказал Новиков в четверг. на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

Новиков отметил, что смертность на дорогах снижается, несмотря на то, что количество машин на них растет: с 2017 года на дорогах стало на 4 млн автомобилей больше, и их количество в прошлом году составило уже 60 млн.

"Трафик вырос в полтора раза. В то же время показатели смертности по итогам этого истёкшего полугодия снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работу эту продолжаем", - сказал Новиков.