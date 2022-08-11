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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Эксперт отметил высокую конкуренцию перед выборами губернаторов и в региональные парламенты

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На предстоящих в сентябре выборах в рамках Единого дня голосования следует ожидать высокий уровень конкуренции, считает директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Российской Федерации Максим Григорьев.

"В этом году, исходя из объективных данных по регистрации, мы однозначно можем констатировать, что имеет место рост конкуренции на выборах высших должностных лиц регионов с одновременным снижением количества отказов в регистрации", - сказал Григорьев в четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований и ассоциации "Независимый общественный мониторинг" на тему: "Единый день голосования - 2022: итоги регистрации кандидатов".

Эксперт отметил, что из 75 кандидатов в губернаторы 71, то есть 95% смогли успешно пройти этап регистрации. "В 10 из 14 регионов вовсе не зафиксировано отказов", - сказал он.

Григорьев отметил рост конкуренции к предстоящим выборам в законодательные собрания регионов.

"Сохраняется высокий уровень партийно-политической конкуренции на этих выборах. Этап регистрации прошли 40 из 42 политических партий. 95% зарегистрировано. Порядка 98% кандидатов, выдвинутых в одномандатных округах, зарегистрированы. Это рекордная цифра. Мы однозначно констатируем явное увеличение уровня конкуренции на предстоящих выборах, и резкое снижение количества отказов в регистрации", - сказал он.

Максим Григорьев
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