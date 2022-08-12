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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Командующий ВВС РФ высоко оценил эффективность российской авиации в ходе операции на Украине

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Командующий военно-воздушными силами (ВВС) - замглавкома ВКС РФ Сергей Дронов доволен эффективностью российской авиации, участвующей в спецоперации на Украине.

"Эффективность ее применения, ее высокие летно-технические характеристики, установленные нами в ходе проектирования и создания образцов авиационной техники, мы видим каждый день", - заявил Дронов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Отдельно он упомянул гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" на самолетах МиГ-31И, который "в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции".

По словам Дронова, истребитель пятого поколения Су-57 в настоящее время находится на опытной эксплуатации "в целях накопления опыта, отработки методических пособий летным экипажам в технике пилотирования, навигации и боевого применения".

"Боевой опыт, получаемый в ходе специальной военной операции, досконально изучается в командовании военно-воздушных сил и военно-научных организациях. Основное внимание уделяется достижению высокого уровня индивидуального мастерства летного состава в боевом применении новых типов авиационной техники и авиационных средств поражения, разработке новых тактических приемов боевого применения, особенно способов эффективного противодействия средствам ПВО и РЭБ противника, в том числе и западного производства, а также слаженности авиационных подразделений и частей при совместном выполнении боевых задач", - сказал командующий российских ВВС.

Он сообщил, что на основе анализа этого опыта "вносятся изменения в программы и планы обучения, позволяющие готовить авиационный персонал с учетом реальных условий ведения боевых действий, вырабатываются рекомендации, которые будут внедряться в практику боевой подготовки армий ВВС и ПВО военных округов".

ВВС РФ Сергей Дронов
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Военная операция на Украине

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