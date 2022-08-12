В Совфеде исключили возможность возвращения Запорожской АЭС Украине

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Украине нельзя возвращать контроль над Запорожской АЭС, поскольку они не смогут обеспечить её безопасность.

"Единственный путь к обеспечению безопасности на АЭС - это стопроцентный контроль над ее деятельностью. Украинские власти такой контроль в условиях СВО по определению обеспечить не в состоянии", - сказал Косачев "Интерфаксу".

По его мнению, "с учётом нынешних крайне безответственных обстрелов территории ЗАЭС со стороны ВСУ нет никаких сомнений, что допуск на территорию станции любых посторонних лиц, не наделённых соответствующими полномочиями, будет нести в себе риски дальнейших провокаций".

"Поэтому - нет и ещё раз нет", - ответил он на вопрос о том, можно ли вернуть АЭС Украине.