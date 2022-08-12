ФНС включит Канаду и два британских офшора в список стран, не обменивающихся налоговой информацией

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена включить с 1 января 2023 года в обновленный перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Канаду и два офшора Великобритании - Каймановы острова и остров Мэн.

Это следует из проекта приказа ФНС "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией", опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

В то же время предполагается исключить из этого списка Барбадос, Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор, а также Гибралтар и Фарерские острова.

В результате перечень государств и территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Российской Федерацией, в котором сейчас 98 государств и 18 территорий, уменьшится до 90 государств и 17 территорий.

Действующая редакция перечня была утверждена приказом от 11 ноября 2019 года, который вступил в силу с начала 2020 года.

ФНС России регулярно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.

Перечень применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль КИК освобождается от налога, если постоянным ее местонахождением является государство (территория), с которым имеется международный договор России по вопросам налогообложения, и оно, следовательно, не включено в перечень, утверждаемый ФНС. Напротив, расположение подконтрольных российским налоговым резидентам лиц в государствах из перечня ФНС влечет за собой налоговые последствия для российских налоговых резидентов, в первую очередь признание для них вмененного дохода.

Включение государств в перечень преследует внутренние цели Российской Федерации по борьбе с уклонением от налогообложения. Российские налогоплательщики во многих случаях используют налогоплательщиков таких стран и сделки с ними для создания схем недобросовестного снижения налогового бремени в России за счет разницы в налоговых системах наших государств, и задача ФНС России - усилить меры противодействия такому поведению.