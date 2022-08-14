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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Путин отметил высокий уровень отношений между РФ и Пакистаном

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В телеграмме Путина президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу по случаю 75-летия провозглашения независимости Пакистана отмечается, что Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях.

Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что РФ и Пакистан совместными усилиями смогут "обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-пакистанских связей на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности".

Владимир Путин Пакистан
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