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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Северный флот РФ проведет учение по обороне арктических островов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где проведет учение по организации обороны островной зоны в Арктике, сообщили в пресс-службе СФ.

Отмечается, что в учении примут участие экипажи большого десантного корабля "Адмирал Левченко", большого десантного корабля "Александр Отраковский" и расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион".

"В ходе совместных действий североморцы отработают уничтожение морского десантного отряда условного противника и отражение средств воздушного нападения на собственные силы", - сообщили в СФ.

Северный флот Земля Франца-Иосифа
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