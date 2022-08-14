Склад загорелся на территории завода "Хитон" в Казани

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Склад горит на площади 1 тыс. кв. метров в Казани, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Данных о пострадавших нет. В здании обрушилась кровля.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожар возник в складском здании на территории завода ОАО "Хитон" в Казани.

По информации источника, огнем охвачено складское здание 20 на 50, где хранится растительное масло.

ОАО "Хитон" - производитель бытовой химии и лакокрасочной продукции.