Жилой барак загорелся в колонии под Архангельском

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в жилой зоне колонии в поселке Икса под Архангельском, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Горит жилой деревянный барак. Порядка 15 заключенных эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Позднее пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что пожар на территории ИК-21 в Иксе начался в 20:45 в одноэтажном здании из бруса размером 25х10 метров.

В результате строение было значительно повреждено огнем. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

На место происшествия выехали пожарно-спасательный расчет в составе двух человек и одной единицы техники, а также пожарный пост ИК-21 ФСИН в составе двух человек и двух единиц техники.