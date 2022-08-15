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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Пять человек погибли при столкновении "скорой" и легковушки в Нижнем Тагиле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, есть погибшие и пострадавшие, на месте работают сотрудники полиции, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, личность которого сотрудники полиции сейчас устанавливают, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущейся на разрешающий сигнал светофора с автомобилем "скорой". В результате сильного удара пассажир "скорой", женщина-фельдшер, а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли", - сказал Горелых.

"Еще два человека - пассажир Hyundai 2003 года рождения и водитель бригады скорой помощи госпитализированы", - добавил он.

Горелов уточнил, что ДТП произошло в воскресенье примерно в 3:00 по местному времени (1:00 по московскому времени). От удара иномарка загорелась. По предварительным данным, за рулем Hyundai был 16-летний местный житель.

На месте происшествия работают представители руководства нижнетагильского и областного ГИБДД, детальные подробности аварии устанавливаются.

Нижний Тагил
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