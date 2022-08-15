Вагоны с углем загорелись в Еврейской автономной области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На станции в Еврейской автономной области в понедельник тушат загоревшиеся железнодорожные вагоны грузового поезда, сообщает региональный главк МЧС России.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЕАО поступила информация о возгорании девяти железнодорожных вагонов с углем. Железнодорожный поезд оттянули на запасный путь на станции Ин Смидовичского района", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. Также туда направлен пожарный поезд из Биробиджана.

Отмечается, что задержек в движении пассажирских поездов нет. Пострадавших нет.