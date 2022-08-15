В ОСК сообщили о проектах модернизации дизельных подлодок с усилением вооружения

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские дизельные подлодки проекта 636.3 могут быть модернизированы, чтобы нести больше вооружения, в том числе крылатых ракет, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

"У нас есть как минимум шесть версий, которые мы предлагаем для модернизации. И та, которая предлагает увеличение могущества по вооружению, тоже нами рассматривается", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли проект подлодок 636.3 быть модернизирован, чтобы нести больше крылатых ракет "Калибр".

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Рахманов заявил, что ОСК готова строить для Минобороны РФ новые дизельные подводные лодки двух проектов - 636.3 или 677.

В мае 2021 года главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что Балтфлот получит новые дизельные подлодки.

На вопрос о том, подлодки какого проекта могут быть построены для Балтфлота РФ, Рахманов ответил: "Я не могу это комментировать. Скажу лишь, что у нас есть отработанные проекты - 677 и адаптированный 636, который мы научились строить на "Адмиралтейских верфях" крупными сериями. Готовы к выполнению заказов Минобороны".

"Кстати, радует, что одна из подлодок проекта 677 наконец закончит основную часть испытаний, и нам уже будет ясна периодичность строительства и сдачи таких изделий. Вполне вероятно, что Военно-морской флот скажет, что бы он предпочел - 636.3 или 677, и для какого флота. Обе подлодки получились хорошие, и мы уверены в их эффективности", - заявил он.

ОСК построила серию дизельных подлодок 636.3 для Черноморского флота РФ, выполняет контракт на создание таких подлодок для Тихоокеанского флота.

Отвечая на вопрос, планируется ли продолжить создание подлодок проекта 636.3, Рахманов сказал: "Эти подлодки были спроектированы еще в конце прошлого века. С учетом ряда модернизаций - а их достаточно много - мы получаем эффективное оружие, которое точно лучше, чем старые дизель-электрические подлодки, которые сейчас стоят на вооружении".

"При ритмичном финансировании мы можем обещать строительство двух таких дизельных подлодок в год. А дальше - уже решение флота, какие именно нужны подлодки по типажу, для каких флотов и, соответственно, с какой скоростью должно идти строительство. Сейчас строим по одной такой лодке в год, но это не наша недоработка, а запланированный темп строительства в рамках существующего заказа", - сказал глава ОСК.