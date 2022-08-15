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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Минстрой получил заявки на строительство 24 дамб на Дальнем Востоке

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минстрой получил заявки на строительство еще 24 дамб для защиты от паводков в дальневосточных регионах в 2025-2027 годах, сообщил на совещании по предотвращению ЧС и ликвидации их последствий глава Минприроды Александр Козлов.

"Росводресурсы уже работают с регионами по заявкам на следующую трехлетку. В Минстрой на согласование направили 24 объекта, которые защитят от наводнений 87 тысяч жителей, и предотвратят ущерб в 75 миллиардов рублей. При том, что стоимость строительства оценивается в 19 миллиардов (рублей - ИФ)", - сказал министр.

"Этот вопрос также обсудили на бюджетной комиссии с Антоном Германовичем (Силуановым, глава Минфина - ИФ). Также предлагаем вынести его на заседание правительственной комиссии, где вы председательствуете, Михаил Владимирович, и обсудить возможные источники финансирования", - продолжил Козлов.

На строительство 23 дамб до 2024 года правительство ранее уже выделило 13,2 млрд рублей, и "через три года все 23 дамбы должны быть построены", добавил он.

Кроме того Минприроды прорабатывает возможность строительства 87 дополнительных наблюдательных пунктов Росгидромета в ДВФО в дополнение к 800 имеющимся. Новые посты позволят давать гидрологические прогнозы на 2-3 дня раньше, чем сейчас.

"В этом году от наводнений пострадали Приамурье, Забайкалье, Якутия, Приморье (...) По прогнозу на вторую половину августа в зоне негативных и опасных явлений находятся Приамурье, Хабаровский край, Еврейская автономная область, юг Приморья и юго-восток Забайкалья", - отметил министр.

Минприроды Минфин Александр Козлов Дальний Восток Росгидромет Минстрой Росводоресурсы
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