Суд запретил избиркомам игнорировать заявление о выдвижении кандидата без документов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге встал на сторону кандидата в главы поселения, права которого избирком нарушил при выдвижении, сообщает пресс-служба суда.

Избирком сельского поселения не известил самовыдвиженца о недостатках в представленных документах, не надлежаще зарегистрировал его заявление и не принял решение о регистрации в качестве кандидата или отказе в этом, говорится в материалах дела. Прокуроры провели проверку и внесли представление председателю комиссии об устранении нарушений закона.

Избирком оспорил прокурорское представление в суде. Комиссия в иске указала, что кандидат не предъявил паспорт и другие необходимые документы вместе с заявлением о самовыдвижении. В комиссии ему сообщили, что подтверждение о принятии заявления о выдвижении и документов он получит после устранения недостатков. "Поскольку гражданином документы, необходимые для выдвижения и регистрации, не были представлены, избирательная комиссия не имела правовых оснований для рассмотрения вопроса о его регистрации кандидатом либо об отказе в этом", - приводит пресс-служба доводы истца.

По информации кассационного суда, суд первой инстанции пришел к выводу о законности представления надзорного ведомства и отказал избирательной комиссии в удовлетворении иска. Апелляция оставила это решение без изменения, кассация также отказала истцу.

Кассационный суд разъяснил, что по закону избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат - выдвинутым и приобретает соответствующие права и обязанности после поступления в комиссию письменного заявления о согласии баллотироваться.

"Правовое регулирование не предусматривает для избирательной комиссии возможности оставить без рассмотрения заявления кандидата о его выдвижении, если к нему не приложены все необходимые документы, поскольку само по себе выдвижение (самовыдвижение) носит уведомительный характер, что возлагает на избирательную комиссию обязанность в любом случае рассмотреть представленные кандидатом заявление и документы (при их наличии) и принять по ним соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Суд указал, что избирательная комиссия обязана извещать кандидата о недостатках в представленных документах - не позднее, чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации.