Володин пригласил в Россию спикера парламента Китая

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил в Россию спикера парламента Китая Ли Чжаньшу, сообщает пресс-служба Госдумы.

В приглашении, направленном Ли Чжаньшу, речь идет о начале сентября 2022 года, говорится в сообщении в понедельник.

Ожидается, что в ходе визита председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР также посетит Восточный экономический форум во Владивостоке.