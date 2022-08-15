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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Володин пригласил в Россию спикера парламента Китая

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил в Россию спикера парламента Китая Ли Чжаньшу, сообщает пресс-служба Госдумы.

В приглашении, направленном Ли Чжаньшу, речь идет о начале сентября 2022 года, говорится в сообщении в понедельник.

Ожидается, что в ходе визита председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР также посетит Восточный экономический форум во Владивостоке.

Вячеслав Володин
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