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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Путин заявил, что российское оружие на десятилетия опережает зарубежные аналоги

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российское высокоточное, а также основанное на новых физических принципах оружие опережает иностранные аналоги на годы и десятилетия и значительно превосходит их по тактико-техническим характеристикам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил", - сказал он, выступая на открытии международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр 2022.

Путин пояснил, что "речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах".

"Многие из них на годы, а, может быть, на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", - добавил он.

Союзники России и ВТС

"Россия искренне дорожит исторически прочными дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки, готова предложить партнерам и союзникам самые современные виды вооружений - от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов", - сказал президент.

Он отметил при этом, что во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное - высокую эффективность. "Практически все они не раз применялись в реальных боевых действиях", - добавил президент.

По его словам, Россия выступает "за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества".

"Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно. Мы высоко ценим, что сегодня у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах", - подчеркнул Путин.

Это государства, которые, по выражению главы государства, "не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются".

"Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга. Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира", - добавил Путин.

Взаимодействие России с союзниками в сфере ВТС позволит обеспечить стабильность и безопасность в мире, заявил президент РФ.

"Как и раньше, приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений. Такие тренировки, отработка сложных учебно-боевых задач важны для повышения воинского мастерства и качества военного управления для совершенствования тактики и слаженности частей и соединений", - сказал Путин.

"Убежден, развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность, как наших стран, так и мира в целом", - подчеркнул президент.

По словам Путина, Россия продолжит подготовку военных специалистов из других стран. "Большие перспективы видим в подготовке иностранных военнослужащих высшей квалификации. Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер", - сказал российский президент.

"Мы будем и впредь энергично работать на этом важном направлении", - подчеркнул глава государства.

Специальная военная операция

Путин заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные шаг за шагом выполняют задачу по освобождению Донбасса.

"И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи - шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников". "Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам", - заявил Путин.

Владимир Путин
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