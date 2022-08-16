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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить информацию об СВО

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в 4 млн руб. за неудаление информации, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить организации наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.", - говорится в постановлении мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимура Вахрамеева.

Telegram Messenger Inc. признан виновным в неудалении контента, подлежащего удалению (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, речь идет об информации, размещенной в ряде Telegram-каналов и связанной с действиями Вооруженных сил РФ в рамках специальной военной операцией на Донбассе и Украине, а также потерями России в ходе СВО.

Крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook (реализация сервиса запрещена в РФ из-за экстремистской деятельности - ИФ), Twitter, TikTok – неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Сумма штрафов по таким делаем к настоящему времени превышает 200 млн руб.

Кроме того, за неоднократные нарушения российского законодательства корпорации Meta (запрещена в РФ в части реализации соцсетей Facebook и Instagram из-за экстремистской деятельности - ИФ) и Google подвергались в РФ оборотным штрафам – почти 2 млрд руб. и более 28,9 млрд руб. соответственно.

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