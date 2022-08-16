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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Cуд оштрафовал сервис Twitch на 2 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил американскому видеостриминговому сервису Twitch штраф в 2 млн рублей за неудаление "фейковой" информации о специальной военной операции РФ на Украине, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить организации наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.", - говорится в постановлении мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимура Вахрамеева.

Twitch Interactive Inc. признан виновным в неудалении контента, подлежащего удалению (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Речь идет о не соответствующей действительности информации о специальной военной операции РФ на территории Донбасса и Украины.

Представители Twitch заявили в суде, что 31-секундное видео, которое стало поводом для привлечения сервиса к административной ответственности, не содержит никаких фактических данных ни о действиях Вооруженных сил РФ, ни о спецоперации.

Защитники компании просили суд прекратить производство по делу.

Крупнейшие интернет-сервисы - в частности, Google, Telegram, Facebook (реализация сервиса запрещена в РФ из-за экстремистской деятельности - ИФ), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Сумма штрафов по таким делаем к настоящему времени превышает 200 млн руб.

Кроме того, за неоднократные нарушения российского законодательства корпорации Meta (запрещена в РФ в части реализации соцсетей Facebook и Instagram из-за экстремистской деятельности - ИФ) и Google подвергались в РФ оборотным штрафам - почти 2 млрд руб. и более 28,9 млрд руб. соответственно.

Twitch Россия
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