АТОР отметила рост спроса на туры в Катар у россиян в ожидании ЧМ-2022

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Туроператоры заметили рост спроса на туры, приуроченные к Чемпионату мира по футболу в Катаре, в популярных отелях на период события уже заканчиваются места, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стоимость пакетных туров начинается от 230 тысяч рублей на человека с размещением в четырехзвездочном отеле без питания, с трансфером, билетом на 1 матч и включенным авиаперелетом, отметили в АТОР.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. К событию построены восемь уникальных стадионов, линия метро и другие объекты, открылись 117 новых отелей.

На время чемпионата власти Катара ограничат въезд иностранных туристов, которые не интересуются футболом.

"Отели эмирата еще весной поставили запрет бронирования на все даты мундиаля для обычных туристов. Туроператоры со дня на день ждут официально утвержденные даты посещения Катара иностранцами в период турнира. Пока известно только то, что они начнут действовать чуть раньше, чем стартует FIFA-2022, и закончатся немного позже, чем дата его окончания", - подчеркивает АТОР.

В ассоциации добавили, что с ноября россиянам, желающим приехать на ЧМ-2022 в Катар, необходимо будет оформить Hayya card. Для подачи заявки на ее получение необходимо приобрести билеты на ЧМ-2022 и обеспечить себя жильем. Карта дает право оставаться в Катаре до 23 января.