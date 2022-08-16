НРД временно отменит комиссии за перевод российских и иностранных ценных бумаг

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") принял решение временно отказаться от взимания комиссий за проведение операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг, сообщается в пресс-релизе депозитария.

В частности, НРД с 16 августа по 30 сентября вводит маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке учета и хранения присутствует иностранный депозитарий, который готов будет исполнить поручение своего депонента и передать ценные бумаги в российскую депозитарную учетную систему.

Также с 16 августа и по 31 октября отменяется взимание платы за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ.

По словам председателя правления НРД Виктора Жидкова, которые приводятся в релизе, "НРД рассматривает все доступные возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться активами и совершать операции с ценными бумагами".

"У НРД есть положительный опыт отказа от получения комиссий за перевод ценных бумаг при конвертации депозитарных расписок, который позволил возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях. Мы надеемся, что отказ от взимания комиссии за перевод российских ценных бумаг даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов", - сказал Жидков.

Ранее сообщалось, что НРД продлил до 15 октября действия нулевого тарифа за перевод акций между счетами агентов депозитарных программ.

Конвертация DR российских эмитентов была поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против НРД. Европейские расчетно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream руководствовались разъяснением Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG FISMA) ЕС: любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена.

После этого НРД ввел на срок до 31 июля маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "представляемые ценные бумаги по депозитарным программам" счета депо, что позволило возобновить конвертацию расписок, поскольку экономической выгоды от исполнения инструкций НРД не получает. Конвертация возобновилась с 18 июля.

Затем в конце июля маркетинговый период был продлен на две недели, до 14 августа. Теперь этот срок продлен еще на два месяца.

Западные расчетно-клиринговые системы продолжили исполнение инструкций на обмен депозитарных расписок на российские акции до нового обновленного дедлайна.