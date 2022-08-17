Экс-глава курганского МЧС получил 6 лет за мошенничество и превышение полномочий

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суд в Кургане вынес приговор бывшему начальнику главного управления МЧС России по Курганской области Олегу Рожкову, обвиняемому в должностных преступлениях. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, Рожков признан виновным по ряду статей УК РФ, в том числе по пункту "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), части 3 статьи 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к 6 годам колонии общего режима.

Подсудимый лишен специального звания полковника внутренней службы.

В 2018 году Рожков в рамках гособоронзаказа на поставку робототехники для МЧС подписал фиктивные акты на приемку непригодного для использования оборудования. На основании поддельных документов поставщику было перечислено более 56,5 млн бюджетных средств.

Кроме того, экс-глава регионального ГУ МЧС на протяжении нескольких лет использовал технику ведомства – квадроцикл, снегоход и другой транспорт – в личных целях.

Также установлено, что в сентябре 2019 Рожков, у которого к этому времени закончился срок временного исполнения служебных обязанностей начальника регионального ГУ МЧС, убедил главбуха и руководство ведомства выплачивать ему денежное содержание по ранее занимаемой должности.

"Незаконно начисленные на протяжении нескольких месяцев деньги он похитил", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что экс-глава курганского управления МЧС был задержан в марте 2020 года.