Обязательную маркировку антисептиков запланировали ввести 1 апреля 2023 года

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект постановления о запуске обязательной цифровой маркировки косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным антимикробным действием, а также кожных антисептиков с 1 апреля 2023 года.

Проект документа размещен министерством на портале regulation.gov.ru.

Согласно сообщению Минпромторга, с 1 марта 2023 года для участников рынка антисептиков может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки "Честный знак", а с 1 апреля 2023 года – непосредственно маркировка антисептиков. Также устанавливаются сроки для предоставления сведений о выводе продукции из оборота: с 1 сентября 2023 года – для розничной торговли, с 1 ноября 2023 года – для оптовой торговли в рамках объемно-артикульного учета, с 1 августа 2025 года – для оптовой торговли в рамках поэкземплярного учета.

Эксперимент по маркировке антисептиков проводится на территории России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. При этом Минпромторгом разработан и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении эксперимента до 28 февраля 2023 года, "чтобы обеспечить отрасли максимально плавный переход к новым требованиям", говорится в пресс-релизе министерства.

В сообщении Минпромторга РФ приводятся данные Высшей школы экономики, согласно которым доля незаконного оборота антисептиков в России составляет более 50%.