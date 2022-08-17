В РСТ сочли, что летний туристический сезон в РФ по ряду параметров превзошел прошлогодний

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Летний туристический сезон на внутреннем рынке можно назвать успешным, несмотря на ряд негативных факторов, считает исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), исполнительный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Сезон для внутреннего туризма можно назвать успешным. По ряду параметров он превосходит даже прошлогодний, который был для внутреннего туризма очень хорошим. И мы по всем параметрам приблизились к доковидному 2019 году", - сказал он на пресс-конференции в среду.

"Хотя не обошлось без проблем, так как происходит много всяких событий, которые влияют негативно. Ключевой фактор - изменения в авиаперевозке и закрытие большинства ключевых южных аэропортов, что приводит к сложностям в перемещении", - отметил Уманский.

Он подчеркнул, что цифры по итогам сезона в любом случае будут неплохими.

"Мы видим, что Краснодарский край, несмотря на то, что были проблемы до середины июля в заполняемости, за исключением Сочи, сейчас практически заполнился, у него хорошие показатели. Загрузка Сочи на август близка к 90%. Другие курорты Краснодарского края близки к 80%. Это некая средняя загрузка, некоторые отели загружены полностью, часть испытывают недогрузку, но в целом около 80%, что неплохо, особенно в текущих обстоятельствах", - добавил и.о. президента РТС.

По его словам, сохраняются проблемы в Крыму, где средняя загрузка отелей близка к 60%.

"Она повысилась относительно июньских и июльских показателей, так как туристы перестали откладывать отпуск в ожидании, что полетят самолеты. Они поехали на своих автомобилях. Курорты Краснодарского края подзагрузились, и туристы отправились чуть дальше. Крым тоже в загрузке приподнялся, но говорить, что этот сезон для них успешный, не стоит. Хотя по объему туристов мы пока финальные цифры не приводим, но мы не добираем из-за того, что произошли такие события на юге нашей страны", - сказал Уманский.

По его словам, цены на отдых внутри России выросли и за счет авиаперевозки, и размещения в гостиницах.

"Средний рост цен на размещение по России был в пределах 16%. При этом отели Сочи подорожали больше всех - почти на 19%, так как спрос на Сочи был повышен из-за того, что аэропорт города остался единственным на юге", - сказал представитель РСТ.

Он добавил, что особенно цены выросли у отелей высокого уровня 4-5*, отели эконом-сегмента значительного роста не показали.