Концерн "Радиоэлектронные технологии" испытывает системы, дезорганизующие Bayraktar

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Радиоэлектронные технологии" ведёт испытания противодронных систем, способных сорвать управление беспилотниками типа Bayraktar, сообщил гендиректор концерна "Электронные технологии" (КРЭТ) Александр Пан.

"Мы работаем на эту тему по всему спектру применяемых и в гражданском секторе, и в военной области дронов. Сейчас они (системы противодействия - ИФ) находятся на испытаниях", - сказал Пан журналистам в кулуарах форума "Армия-2022".

По его словам, система способна принудить беспилотник к посадке или увести его с траектории полёта.