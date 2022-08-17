Базовый набор первоклассника обойдется в 22,3 тыс. руб., первоклассницы - 26,8 тыс. руб.

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Росстат подсчитал, во сколько обойдется родителям собрать детей в школу в этом году. Так базовый "набор первоклассника", в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям в 22 298 руб. 23 коп., если в первый класс идет мальчик, и в 26 838 руб. 47 коп., если речь идет о девочке.

По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку – на 11,25%. Росстат напоминает, что инфляция за год составила 15,1%. Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвертый год подряд, сохранился – школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом.

Фото: Росстат

Что дорожало

По данным Росстата, в наименьшей степени выросли цены на одежду для девочек школьного возраста. Так, юбки из полушерстяных тканей подорожали за год (с июля 2021 по июль 2022 года) на 7,75%, а блузка для девочки – на 8,88%.

Рост цен на одежду для мальчиков составил: рубашки подорожали на 16,15%, а брюки из полушерстяных тканей – на 13,13%.

Электронные устройства выросли в цене в диапазоне 5-21%: максимальные темпы роста за год – с июля 2021 года по июль 2022 года – показали смартфоны, стоимость которых выросла на 21,05%.

Школьные тетради подорожали на 36,49% за год, шариковые авторучки – на 25,91%, а школьные ранцы – на 9,62%.

Фото: Росстат

Одновременно снизилась стоимость многих образовательных услуг. Цена за час дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась на 3,19%, со 143,1 руб. до 138,54 руб. за академический час. Хорошая новость и для выпускников школ: в среднем по стране подешевело обучение как в государственных, так и в частных вузах, на 1,24 и 8,32% соответственно.

В свою очередь Минпромторг подчеркнул, что уделяет особое внимание развитию производства социально значимых товаров, к которым относятся школьные товары и принадлежности. В ведомстве заверили, что находятся в постоянном контакте с профильными организациями и бизнес-сообществом, а также следят за ценами на такие товары, в том числе в онлайн-сегменте. "Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре", - говорится в комментарии Минпромторга.