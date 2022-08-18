В армии появятся мобильные храмы на базе УАЗ "Патриот"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На базе автомобиля УАЗ "Патриот" будут созданы экспериментальные мобильные полевые храмы для верующих российских военнослужащих, сообщил начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС России Олег Веселков.

Он рассказал об этом на круглом столе в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022". Мероприятие прошло в Военно-духовном просветительском центре при Главном храме ВС России.

По его словам, такое техническое задание подготовлено для конструкторского бюро "Мобильные комплексы и системы" "с учетом имеющейся потребности среди военнослужащих для совершения богослужений и религиозных обрядов".

Бюро попросят создать образцы "мобильного, на базе автомобиля УАЗ "Патриот", и полевого, на базе доработанного образца армейской палатки, пунктов работы с верующими военнослужащими", сказал Веселков.

Он напомнил, что военные священники всегда находятся вместе с войсками, повсеместно оборудуются полевые объекты религиозного культа, на подводных лодках и кораблях для этих целей имеются типовые каюты. По данным на август 2022 года, в Вооруженных силах есть больше 300 объектов религиозного назначения.

"Духовную поддержку военнослужащим и гражданскому персоналу сегодня оказывают военные священники в России, Украине, Сирийской Арабской Республике, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане, в составе миротворческих сил в Нагорном Карабахе", - подытожил начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями.