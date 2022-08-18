МИД РФ в ситуации с Украиной счел вполне реальным столкновение с коллективным Западом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Столкновение с коллективным Западом в нынешней ситуации вполне реально, но прямой конфликт с США и НАТО не в интересах России, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине (...) наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", - сказал он в ходе брифинга.

Нечаев подчеркнул при этом: "Со своей стороны привержены принципу, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. (...) Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современными и высокоточными обычными вооружениями, которые позволяют в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в рамках специальной военной операции на Украине".

"Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно. Прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - сказал Нечаев.