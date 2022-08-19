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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Подписано постановление об увеличении кешбэка за туры на Дальний Восток до 40 тыс. руб.

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей.

"Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как сообщал Ростуризм, повышенный кешбэк для Дальнего Востока будет применяться при бронировании размещения напрямую в гостинице, участвующей в программе. Как и для других регионов, доля возврата не превысит 20% стоимости тура, но максимальный размер кешбэка составит не 20 тыс. рублей, как для всех остальных регионов, а 40 тыс. рублей.

Воспользоваться увеличенным кешбэком россияне смогут, начиная с 25 августа, когда стартует осенний этап программы кешбэка. Отправиться в поездку можно будет с 1 октября по 25 декабря (для круизов - с 1 сентября и до завершения навигации). В программе будут участвовать все регионы страны. Продлятся продажи в рамках осеннего этапа до 10 сентября. При этом если выделенные на программу средства будут выбраны раньше, продажи завершатся раньше.

Дальний Восток
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