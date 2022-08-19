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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Вице-адмирал Соколов сообщил о своем назначении врио командующего Черноморским флотом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что назначен врио командующего Черноморским флотом. Он сказал об этом на сборах с молодыми офицерами-выпускниками в Севастополе.

"Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом приказом министра обороны РФ 10 числа. Сегодня с вами провожу первую встречу", - сказал он.

О назначении Соколова врио командующего ранее не сообщалось. С мая 2019 года до последнего времени командующим был Игорь Осипов.

Согласно открытым данным, Виктор Соколов - начальник Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. До этого, с 2013 по 2020 год, был замкомандующего Северным флотом.

Виктор Соколов Черноморский флот Северный флот Севастополь Игорь Осипов
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