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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Конкурс РВИО на создание памятника Екатерине II в Херсоне продлится до сентября

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Конкурс Российского военно-исторического общество на создание и установку памятника Екатерине II в Херсроне, объявленный 1 августа, продлится до 2 сентября, сообщил журналистам заместитель исполнительного директора РВИО Алексей Кондратьев.

Итоги конкурса будут подведены до 5 сентября.

Техзадание для памятника - это фигура Екатерины, высота монумента ориентировочно будет 6-8 метров.

"Если авторы решат, (возможно) расположить рядом с ней ее основных приближенных", - сказал Кондратьев.

В конкурсе могут поучаствовать в том числе художники из Донецкой народной республики. Вопрос об участии художников из Луганской народной республики сейчас прорабатывается.

Кондратьев напомнил, что в советское время "на историческом постаменте в 80-х годах поставили памятник Ленину", "в 2014 году этот памятник снесли, поставили памятник в виде трезубца". Трезубец затем демонтировали, остался пустой постамент. В РВИО хотят, чтобы его занял памятник Екатерине Великой.

Екатерина II - основательница Херсона. Она подписала указ "О назначении места для заведения на лимане гавани и верфи и о наименовании оного Херсоном" 18 июня 1778 года. Отвечал за строительство князь Григорий Потемкин.

РВИО Херсон Екатерина II Алексей Кондратьев Григорий Потемкин Владимир Ленин
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