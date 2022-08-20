Шойгу назвал "проявлением нацистской политики" идею запретить россиянам въезд в ЕС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Идея запрета всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза", - сказал Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.

По его словам, фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности, - прибалтийскими.

"В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы", - сказал Шойгу.

Открывая конгресс, он процитировал Георгия Димитрова, который назвал фашизм "звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран".

"В 30-е годы прошлого столетия фашистские диктаторские режимы установились в Испании, Португалии, Румынии, Хорватии, некоторых других государствах. Самой радикальной и агрессивной его формой стал германский нацизм", - сказал Шойгу.

Он заявил, что приход национал-социалистов к власти был обусловлен их финансированием международным капиталом. "Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв", - отметил министр обороны РФ.

Он напомнил, что наиболее жестокой оказалась агрессия против Советского Союза. "27 миллионов погибших. Такую цену не платило ни одно государство мира. Из общего числа жертв почти 14 миллионов составили мирные жители. Это прямое следствие политики нацизма, которую осуществляли захватчики", - сказал Шойгу.

По его словам, "уроки истории плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную силу, совершает насилие". "Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание террористических структур в Сирии. Эти и подобные им преступления всегда имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве Соединённых Штатов Америки и НАТО", - заявил Шойгу.