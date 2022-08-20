Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Северный флот провел ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Баренцевом море

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Корабли Северного флота России на учениях в Баренцевом море выполнили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Практические зенитные ракетные стрельбы экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и эсминца "Адмирал Ушаков" выполнили по ракетам-мишеням, успешно их поразив. Стрельбы выполнялись зенитно-ракетными системами морского базирования "Форт" и "Ураган". Также корабли применили по воздушным целям артиллерию универсального калибра - АК-130", - говорится в сообщении.

По данным Северного флота, в учениях также были задействованы истребители Су-33 и бомбардировщики Су-24, малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил, выполнившие пуски ракет-мишеней "Саман".

"По легенде учения отряд кораблей Северного флота был атакован крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Заход на атаку самолетов имитировали летчики армии ВВС и ПВО Северного флота. Боевые расчеты кораблей осуществляли условное отражение их атаки, выполняя сопровождение целей радиотехническими комплексами систем артиллерийского и зенитно-ракетного оружия", - сообщил флот.

По словам военных, район учения в Баренцевом море был заблаговременно закрыт для полетов авиации и гражданского мореплавания.

17 августа Северный флот сообщил о начале в Баренцевом море маневров с участием более 10 кораблей и подводных лодок, авиации и частей противовоздушной обороны. "Учение продлится до конца недели", - сообщила тогда пресс-служба флота.

Северный флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Брюна обвинили в хищении 20 млн руб. при поставках по завышенным ценам

Брюна обвинили в хищении 20 млн руб. при поставках по завышенным ценам

Агрегаты Вилюйских ГЭС в Якутии запущены в работу после сбоя в энергосистеме

Военные РФ сообщили о расследовании отравления главы херсонской администрации Сальдо

Часть школ в приграничной зоне в Курской области будет работать дистанционно

Часть школ в приграничной зоне в Курской области будет работать дистанционно

Суд отправил под домашний арест бывшего главного нарколога РФ Брюна

Первые российские паспорта выдали в Харьковской области

Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

В Белгородской области 49 домов повреждены из-за пожара на складе боеприпасов

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });