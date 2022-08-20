Северный флот провел ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Баренцевом море

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Корабли Северного флота России на учениях в Баренцевом море выполнили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Практические зенитные ракетные стрельбы экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и эсминца "Адмирал Ушаков" выполнили по ракетам-мишеням, успешно их поразив. Стрельбы выполнялись зенитно-ракетными системами морского базирования "Форт" и "Ураган". Также корабли применили по воздушным целям артиллерию универсального калибра - АК-130", - говорится в сообщении.

По данным Северного флота, в учениях также были задействованы истребители Су-33 и бомбардировщики Су-24, малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил, выполнившие пуски ракет-мишеней "Саман".

"По легенде учения отряд кораблей Северного флота был атакован крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Заход на атаку самолетов имитировали летчики армии ВВС и ПВО Северного флота. Боевые расчеты кораблей осуществляли условное отражение их атаки, выполняя сопровождение целей радиотехническими комплексами систем артиллерийского и зенитно-ракетного оружия", - сообщил флот.

По словам военных, район учения в Баренцевом море был заблаговременно закрыт для полетов авиации и гражданского мореплавания.

17 августа Северный флот сообщил о начале в Баренцевом море маневров с участием более 10 кораблей и подводных лодок, авиации и частей противовоздушной обороны. "Учение продлится до конца недели", - сообщила тогда пресс-служба флота.