Шойгу заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Новую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" начинают производить серийно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы начинаем серийное производство ракет "Циркон". У нас фактически она поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

31 июля президент России Владимир Путин заявил, что "Цирконы" начнут поступать в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы. Первым, по его словам, новое оружие получит фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

Ракета "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") почти 10 раз успешно запускалась с надводного корабля, два раза - с подводной лодки, сообщила пресс-служба Северного флота России 31 декабря 2021 года.

Российские военные официально сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" фрегатом "Адмирал Горшков", первом испытательном пуске этой ракеты с атомной подводной лодки 4 октября 2021 года.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Российские надводные корабли вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" после соответствующего решения Минобороны РФ, сказал глава "Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью "Интерфаксу" в связи с форумом "Армия-2022".

"Мы очень рады, что нашли общее понимание с министерством обороны. Как только они разместят заказ, на соответствующие корабли, на пусковые установки эти ракеты будут установлены. Так что здесь все идет по плану", - сказал Рахманов.

"Идем в фарватере пожеланий заказчика. То, что испытания прошли хорошо, вселяет уверенность, что наконец-то мы идем в правильной секвенции: сначала испытывается оружие, а потом под него адаптируется носитель", - сказал Рахманов о ракете "Циркон".