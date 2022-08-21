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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Шойгу заявил, что добиться изоляции России практически невозможно

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки изолировать Россию не удались.

"Вот эти постоянные громогласные заявления об изоляции России...Этого вообще добиться достаточно сложно, а, говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории", - сказал Шойгу в интервью, фрагмент которого в воскресенье показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом. Ну и сама история говорит о том, что это сделать довольно сложно", - сообщил он.

"Хотя многие надеялись на то, что вот специальная военная операция, она каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые в этом участвуют, и на количество делегаций, ну и, естественно, на объем закупок, продаж нашего оружия", - сказал Шойгу о проходившем на этой неделе в Подмосковье военно-техническом форуме "Армия-2022".

"Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло вот это мощнейшее давление со всех сторон", - заявил Шойгу.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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