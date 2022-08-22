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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Россиянам будут сообщать о праве на компенсацию по уходу за близкими

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Граждане с 2023 года начнут автоматически получать уведомления о том, что у них появилось право на компенсационные выплаты по уходу за близкими, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Уведомления будут поступать через портал госуслуг или по почте. Их будут получать близкие родственники пенсионеров, которым 80 лет и старше, и родители детей-инвалидов.

"Также можно будет подать заявление на оформление поддержки в электронной форме, не выходя из дома, что позволит сделать выплаты, установленные главой государства, более доступными, а гражданам получать положенную компенсацию без проволочек, - сказал премьер. - Для внедрения нового механизма ведомства должны серьезно перестроить свою работу, поэтому действовать новые правила начнут в следующем году".

Михаил Мишустин Правительство
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