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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Бывший топ-менеджер ЦБ Рубинов заочно арестован по делу о растрате

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал банкира Дмитрия Рубинова, обвиняемого в особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда в отношении Рубинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - сообщили агентству в суде.

Рубинов объявлен в розыск. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), следует из данных картотеки суда.

Комментариями следствия и защиты Рубинова по ситуации "Интерфакс" не располагает.

Рубинов до 2011 года занимал должность заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ. После этого, согласно информации СМИ, был бенефициаром ряда банков.

По данным газеты "Коммерсантъ", Рубинов находится в Израиле. Кроме претензий по поводу хищений, банкир может фигурировать в уголовных делах о вымогательстве и похищении человека, утверждает издание.

Дмитрий Рубинов
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