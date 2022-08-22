Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В НАО вводится режим ЧС из-за обмеления Печоры

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный принял решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за обмеления реки Печоры, которое привело к нарушению транспортного сообщения.

"Только что провел оперативное совещание, центральной темой которого стала ситуация с приостановкой паромного сообщения между НАО и Коми. Печора на некоторых участках в республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС", - написал Бездудный в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что для тех, кто остался в Коми, власти организуют проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар - Усинск в сопровождении ГИБДД и спасателей. Из Сыктывкара начнут курсировать вывозные чартеры, также дополнительный рейс в НАО предусмотрен из Москвы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, постановление о введении режима ЧС еще не вышло.

НАО Юрий Бездудный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Убийство Дарьи Дугиной

Журналистка Дугина удостоена ордена Мужества посмертно

Что произошло за день: понедельник, 22 августа

Режим ЧС введен в Рязанской области из-за природных пожаров

Губернатор Севастополя сообщил, что в городе снова работает ПВО

Суд оправдал фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей у Росавиации

Число спасателей из Москвы, тушащих пожары в Рязанской области, увеличили почти до 9 тыс.

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

Росгидромет ждет сохранения задымления в Москве до 25 августа

Гражданин Ливии арестован в РФ из-за незаконного экспорта материалов двойного назначения

Убийство Дарьи Дугиной

ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина

ФСБ раскрыла убийство дочери Дугина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });