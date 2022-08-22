В НАО вводится режим ЧС из-за обмеления Печоры

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный принял решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за обмеления реки Печоры, которое привело к нарушению транспортного сообщения.

"Только что провел оперативное совещание, центральной темой которого стала ситуация с приостановкой паромного сообщения между НАО и Коми. Печора на некоторых участках в республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС", - написал Бездудный в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что для тех, кто остался в Коми, власти организуют проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар - Усинск в сопровождении ГИБДД и спасателей. Из Сыктывкара начнут курсировать вывозные чартеры, также дополнительный рейс в НАО предусмотрен из Москвы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, постановление о введении режима ЧС еще не вышло.