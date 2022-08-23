Ленинградская АЭС вывела энергоблок №3 на номинальную мощность после ремонта

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Третий энергоблок Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") выведен на номинальную мощность после досрочного завершения планового ремонта. Об этом сообщает управление информации и общественных связей станции.

"Ремонтные службы атомной станции и работники "Ленатомэнергоремонта" (филиала АО "Атомэнергоремонт") успешно справились с поставленными задачами, включая ответственные работы по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками энергоблока. Ремонт выполнен качественно, все параметры безопасности подтверждены. Мы смогли отремонтировать блок раньше намеченного срока на 5,5 суток", - цитируется в сообщении заместитель главного инженера по ремонту ЛАЭС Павел Лаврентьев.

На плановый ремонт энергоблок №3 РБМК-1000 был выведен 28 июня.

В настоящее время на ЛАЭС работают все 4 энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 4054 МВт.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году, второй (РБМК-1000) – в 2020 году.