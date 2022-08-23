Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Ленинградская АЭС вывела энергоблок №3 на номинальную мощность после ремонта

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Третий энергоблок Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") выведен на номинальную мощность после досрочного завершения планового ремонта. Об этом сообщает управление информации и общественных связей станции.

"Ремонтные службы атомной станции и работники "Ленатомэнергоремонта" (филиала АО "Атомэнергоремонт") успешно справились с поставленными задачами, включая ответственные работы по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками энергоблока. Ремонт выполнен качественно, все параметры безопасности подтверждены. Мы смогли отремонтировать блок раньше намеченного срока на 5,5 суток", - цитируется в сообщении заместитель главного инженера по ремонту ЛАЭС Павел Лаврентьев.

На плановый ремонт энергоблок №3 РБМК-1000 был выведен 28 июня.

В настоящее время на ЛАЭС работают все 4 энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 4054 МВт.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году, второй (РБМК-1000) – в 2020 году.

Ленинградская АЭС Концерн Росэнергоатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Минпромторг предложил признать высокотехнологичными желруду и стальной прокат

Минпромторг предложил признать высокотехнологичными желруду и стальной прокат

Населенные пункты в зоне рязанских пожаров удалось отстоять от огня

Пандемия коронавируса

"Магнит" ввел обязательный масочный режим для работников магазинов

Генпрокуратура потребовала запретить в РФ три украинских националистических организации

Генпрокуратура потребовала запретить в РФ три украинских националистических организации
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 31 тыс. человек

Володин высказался за публичный трибунал над украинскими военными

Активные природные пожары в Рязанской области зафиксированы на площади более 180 га

Активные природные пожары в Рязанской области зафиксированы на площади более 180 га

Следственный изолятор в Кемерове после захвата сотрудников работает в штатном режиме

Убийство Дарьи Дугиной

Медведев выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дугиной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });