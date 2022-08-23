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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Китай начал строительство еще пяти крупных военных кораблей в провинции Ляонин

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - КНР на фоне роста напряженности в регионе строит еще пять крупных военных кораблей в провинции Ляонин, сообщает South China Morning Post (SCMP).

В соцсетях ранее появились фотографии строящихся кораблей в сухом доке, по всей видимости, принадлежащего Далянской судостроительной промышленной компании. Она находится в государственной собственности и является одним из главных подрядчиков ВМС КНР, построив для них авианосцы "Шаньдун" и "Ляонин", а также четыре эскадренных миноносца типа 055 с управляемым ракетным оружием.

По данным SCMP, два из строящихся в Ляонине корабля напоминают эскадренные ракетные миноносцы типа 052D, однако в их более длинной версии - 052DL. Такие миноносцы на 5 м длиннее оригинальной версии, весят на 200 тонн больше и могут нести многоцелевой вертолет Harbin Z-20.

Миноносцы типа 052D, в частности, оснащены установками вертикального пуска, с которых могут запускать зенитные ракеты, противолодочные ракеты и ракеты для ударов по наземным целям. Всего Китай располагает 25 миноносцами такого типа, еще один строится в Шанхае. SCMP поясняет, что эти корабли - аналог эскадренных миноносцев типа "Арли Бёрк", которых у США 70 единиц.

Между тем, еще три корабля, строящиеся в провинции Ляонин, заложили недавно, однако по размерам и дизайну похожи на первые два, имеющие сходство с миноносцами типа 052DL.

SCMP напоминает, что за последние годы Китай ввел в строй боевых кораблей больше, чем любая другая страна, а ВМС КНР стали самыми крупными в мире. Однако ВМС КНР уступают ВМС США в плане водоизмещения кораблей, и многие китайские корабли нуждаются в модернизации.

Китай КНР
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