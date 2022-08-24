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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Пенсионерам Крайнего Севера ПФР возместит затраты за поездку на отдых на своей машине

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Государство сможет компенсировать пенсионерам с Крайнего Севера затраты на проезд к месту отдыха на личном автомобиле, сообщает сайт правительства. Такое постановление подписал премьер-министрМихаил Мишустин.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда, предоставить документы на автомобиль и чеки на оплату топлива.

В правительстве напомнили, что на Крайнем Севере неработающим гражданам, которые получают пенсию по старости или по инвалидности, раз в два года за счет федеральных средств возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно.

"Раньше такую льготу можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Теперь эти возможности расширяются", - говорится в сообщении.

Правительство Крайний Север ПФР
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