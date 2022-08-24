РЖД запустят более 730 дополнительных рейсов с курортов юга России

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" запускает дополнительные поезда на популярные направления с юга России в конце августа и сентябре, сообщила пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале в среду.

Поезда назначаются в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока с курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа.

Всего назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга. Из них в августе порядка 490 рейсов и более 240 в сентябре. При необходимости в поезда будут включены дополнительные вагоны.

Пиковыми датами выезда отдыхающих с курортов станут 26-28 августа. Ожидается, что всего за период августа-сентября из курортных городов на поездах РЖД отправятся более 2,4 млн человек (+25% к прошлому году). Отмечается, что куплено уже более 2 млн билетов.

Чаще всего отдыхающие едут из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.