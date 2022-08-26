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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Правительство отложило до сентября-23 переход к машиночитаемым доверенностям

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство продлило применение квалифицированных электронных подписей (КЭП) без использования машиночитаемых доверенностей (МЧД) до 1 сентября 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ранее предполагалось, что представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не вправе действовать от их имени без доверенности, должны будут в обязательном порядке использовать КЭП совместно с МЧД с 1 января 2023 года.

Отсрочка сделана в интересах бизнеса, отметили в аппарате Чернышенко.

Собеседник "Интерфакса" напомнил, что Федеральная налоговая служба разработала на базе распределенного реестра сервис для автоматизированного информирования об изменениях, происходящих с доверенностями. К нему подключились уже все крупнейшие операторы электронного документооборота, банки и торговые площадки, нотариат, Федеральное казначейство, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Росалкогольрегулирование и другие органы государственной власти и управления.

Правительство Дмитрий Чернышенко КЭП МЧД ФНС
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