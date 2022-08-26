Совет безопасности РФ рассмотрит в сентябре проблемы миграции

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В сентябре на заседании Совета безопасности РФ будут обсуждены вопросы миграционной политики в современных условиях, заявил замглавы Совета Дмитрий Медведев.

"Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Нужно подробно оценить потребности профильных структур в оборудовании, технике, других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации, проработать порядок финансирования предложенных мер, определить объёмы необходимых средств", - сказал Медведев, выступая в пятницу на заседании комиссии Совбеза по совершенствованию миграционной политики.

При этом, по его словам, речь идёт не только о материальном переоснащении миграционных служб, но и о том, чтобы "купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой, поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов - это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства".

"В сентябре этого года данные вопросы будут вынесены на заседание большого Совета безопасности, посвящённого миграции", - сообщил Медведев.

Среди проблем он назвал устаревшее оборудование и инфраструктуру миграционных ведомств. Также, по его словам, есть проблема в размере оплаты труда работников миграционных подразделений территориальных органов МВД. "В подавляющем большинстве регионов их заработок ниже среднерегионального. Это, конечно, создаёт кадровые проблемы и (...) риск коррупционных преступлений", - отметил Медведев.