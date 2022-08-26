Продажи пакетных туров по РФ выросли в четыре раза после старта программы кешбэка

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Продажи пакетных туров по России выросли в несколько раз в день запуска осеннего этапа программы туристического кешбэка, следует из данных онлайн-сервиса поиска и бронирования туров Travelata.

"Осенний этап акции кешбэка стартовал 25 августа, в первый день объем продаж туров по России вырос в четыре раза. Чаще всего путешественники бронируют в рамках программы пакетные туры, а не отдельно проживание в отелях, так как в этом случае выгода получается максимальной", - сообщает компания.

Программа кешбэка позволяет туристам получить возврат 20% стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. рублей. Минимальное число ночей не должно быть меньше трех, оплатить поездку можно только онлайн по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продажи в рамках осеннего этапа акции продлятся до 10 сентября, отправиться в поездку можно с 1 октября до 24 декабря. Максимальный кешбэк для отелей и санаториев Дальнего Востока в этом году увеличен до 40 тыс. рублей, но бронирование для его получения должно быть сделано напрямую на сайтах поставщиков услуг.

По данным Travelata, чаще всего туристы в рамках акции бронируют туры в Большой Сочи. Суммарно на Адлер, Имеретинский и центр Сочи приходится 52% всех продаж. Средний чек для трех курортов составляет от 46 до 67 тыс. рублей. Еще 9% россиян выбирают туры в Красную Поляну, средний чек здесь 57,5 тыс. рублей.

По 6% продаж в первый день акции пришлось на Санкт-Петербург и Калининград, средний чек составил по 31,2 и 45,8 тыс. рублей соответственно.

"В целом средний чек на пакетный тур в рамках акции составляет 50,3 тыс. рублей. Чаще всего туристы бронируют поездки на октябрь, таких 81%. Еще 16% планируют отдохнуть в ноябре и только 3% в декабре. Средняя продолжительность поездки - 7 ночей. Чаще всего россияне выбирают отели 3*, на них приходится 44% заказов. Еще 24% выбрали отели 4* и лишь 6% – 5*", - говорится в сообщении сервиса.