Медведев назвал условием прекращения спецоперации договор о гарантиях безопасности

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Отказ Украины от вступления в НАТО уже не является достаточным условием для прекращения специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, остановить спецоперацию может лишь договор о гарантиях безопасности, скрепленный всеми сторонами.

"Отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо выработать те самые гарантии, о которых (...) говорил президент Путин", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул: "Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию".

"Конечно, при достижении ее (спецоперации - ИФ) целей", - добавил Медведев.

Об условиях для переговоров

Медведев заявил, что переговоры на высшем уровне между Россией и Украиной могут состояться только при определенных условиях.

Он сказал, что Россия была готова к переговорам, и привел в качестве примера встречи делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии и Турции, однако в какой-то момент руководство Украины сказало, что ему эти переговоры не нужны.

"Другое дело, что они постоянно пытались вытащить на переговоры на высшем уровне, но им было сказано и президентом нашей страны, и другими участниками этих переговоров, что такого рода встреча может состояться только при определенных условиях", - заявил Медведев.

Он рассказал, что отношение к Зеленскому сформировалось, не исходя из его внешнего облика и кинематографической профессии, а исходя из его реальных действий.

"Это человек, который пришёл на свою должность, не имея ни дня государственного опыта, и прославившийся только тем, что снялся в сериале про президента. Это человек, который отказался вести нормальные полноценные переговоры с нашей страной, а уповал только на поддержку западных стран и Соединенных Штатов Америки", - заявил Медведев.

"Это человек, который не проводит самостоятельной политики, поскольку абсолютное большинство консультантов, с которыми он советуется, – это лидеры других стран. Даже на территории Службы безопасности Украины два этажа заняты представителями Центрального разведывательного управления. Но разве его можно в этом смысле рассматривать как президента, который является самостоятельной фигурой? Я думаю, что французы бы не потерпели ничего подобного", - добавил он.

"Максимально щадящий сценарий спецоперации"

"Возвращаясь к этой операции, мы же с вами понимаем, что она сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту. Наша страна, а также силы Донецкой Республики и Луганской Республики действуют только в отношении Вооружённых сил Украины. Если бы ситуация была иной, то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины. Была бы полностью разрушена её инфраструктура, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее. Мы на такой вариант не пошли", - сказал Медведев в интервью.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.