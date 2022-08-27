В МЧС заявили, что никто не пострадал на перевернувшемся катамаране в Красноярском крае

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Катамаран, на котором находились семь человек, перевернулся в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону в субботу.

Сообщение об инциденте поступило в 15:00 по местному времени (11:00 по Москве) по системе "112".

"На реке Нижняя Тунгуска в 125 км вверх по течению от села Туруханска при сплаве перевернулся катамаран, на котором находилось семь человек. По предварительной информации пострадавших нет. Вертолет Ми-8 компании "Utair" будет проводить эвакуацию людей", - рассказал сотрудник пресс-службы.