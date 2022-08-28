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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Более 18,5 тыс. жителей Донбасса приняла Ростовская область за сутки

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за последние сутки прибыли более 18,5 тыс. человек, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее границу пересекли более 19 тыс. человек.

Ростовская область Донбасс ФСБ
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